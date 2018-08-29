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ELEIÇÕES 2018

Manato admite rever proposta de criação de escolas militares no ES

Ouça a terceira sabatina com candidatos a governo do Estado

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 13:13

Publicado em 

29 ago 2018 às 13:13
Na terceira sabatina com candidatos ao governo do Estado, o entrevistado desta quarta-feira (29) no programa CBN Vitória foi Carlos Manato, do PSL.  Manato negou que tenha entrado na disputa exclusivamente para dar palanque ao presidenciável Jair Bolsonaro. Também defendeu um corte de 20% nos cargos comissionados e secretarias de governo. Sobre a proposta de criação de colégios militares, uma defesa que também vem sendo feita por Bolsonaro, após ser questionado, o próprio candidato admitiu que a proposta precisa ser revista. Um aluno de escola militar custa em média R$ 19 mil reais ano, enquanto que um mesmo aluno do Ensino Básico custa R$ 6 mil/ano. Uma outra diferença são os salários dos professores, que na militar, recebem em média R$ 10 mil por mês.  
Eleições 2018 - Entrevista - Fernanda Queiroz e Vior Vorgas - Carlos Manato - 27-08-18

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