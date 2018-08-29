Manato admite rever proposta de criação de escolas militares no ES

Na terceira sabatina com candidatos ao governo do Estado, o entrevistado desta quarta-feira (29) no programa CBN Vitória foi Carlos Manato, do PSL. Manato negou que tenha entrado na disputa exclusivamente para dar palanque ao presidenciável Jair Bolsonaro. Também defendeu um corte de 20% nos cargos comissionados e secretarias de governo. Sobre a proposta de criação de colégios militares, uma defesa que também vem sendo feita por Bolsonaro, após ser questionado, o próprio candidato admitiu que a proposta precisa ser revista. Um aluno de escola militar custa em média R$ 19 mil reais ano, enquanto que um mesmo aluno do Ensino Básico custa R$ 6 mil/ano. Uma outra diferença são os salários dos professores, que na militar, recebem em média R$ 10 mil por mês.