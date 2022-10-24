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Eleições 2022

Manato abre nova rodada de sabatinas: ouça as propostas

Nesta terça-feira (25) será a vez do candidato que disputa a reeleição, Renato Casagrande

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 11:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 out 2022 às 11:26
Sabatina com Manato, candidato ao Governo do ES
Sabatina com Manato, candidato ao Governo do ES Crédito: Fernando Madeira
O candidato ao governo do Espírito Santo Carlos Manato (PL) foi o entrevistado desta segunda-feira (24), às 10 horas, por A Gazeta e CBN Vitória. A sabatina com o candidato que disputa o segundo turno para governador foi ao vivo e com duração de aproximadamente uma hora. Nesta terça-feira (25), o entrevistado será o governador e candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB). Manato respondeu perguntas elaboradas pela CBN e pelos colunistas Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes. 
Sabatina - Carlos Manato - 24-10-22
A ordem dos sabatinados foi definida em sorteio, com participação de representantes das campanhas. As sabatinas são mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos dois candidatos que estão na disputa pelo comando do Palácio Anchieta, que foi para o segundo turno depois de 28 anos.

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