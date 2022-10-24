Manato abre nova rodada de sabatinas: ouça as propostas

O candidato ao governo do Espírito Santo Carlos Manato (PL) foi o entrevistado desta segunda-feira (24), às 10 horas, por A Gazeta e CBN Vitória. A sabatina com o candidato que disputa o segundo turno para governador foi ao vivo e com duração de aproximadamente uma hora. Nesta terça-feira (25), o entrevistado será o governador e candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB). Manato respondeu perguntas elaboradas pela CBN e pelos colunistas Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes.