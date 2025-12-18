Malta: o destino mediterrâneo que une a tradição árabe ao charme europeu

Nesta edição do Capixabas pelo Mundo, Rafael Mario Ferrari de Mello compartilha sua experiência vivendo em Malta, arquipélago para onde se mudou há alguns meses nos em busca de aperfeiçoamento profissional. Ele destaca um estilo de vida mediterrâneo vibrante, marcado pela segurança e pela fusão cultural entre tradições britânicas, italianas e árabes. Rafael explora pontos turísticos icônicos como a capital Valletta, ressaltando a beleza das construções de pedra calcária. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 18-12-25