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SURTO DE MALÁRA

Malária: possibilidade é remota de surto chegar à Grande Vitória

A avaliação é do médico infectologista e chefe do Núcleo de Doenças Infecciosas da Ufes, Reinaldo Dietze

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 12:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 ago 2018 às 12:02
Os casos de malária que estão sendo registrados nos municípios de Barra de São Francisco e Vila Pavão, região Noroeste do Estado, crescem exponencialmente a cada dia. O primeiro caso a ser notificado foi no final de julho deste ano e até o momento ultrapassam 80.  
A malária é uma doença infecciosa, febril, potencialmente grave, causada pelo parasita do gênero Plasmodium, transmitido ao homem, na maioria das vezes pela picada de mosquitos do gênero Anopheles infectados. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o médico infectologista e chefe do Núcleo de Doenças Infecciosas da Ufes, Reinaldo Dietze, explica que a possibilidade deste surto avançar para a Região Metropolitana da Grande Vitória é muito remota. Não há vacina para a prevenção da doença. Saiba quais são os sintomas, como se prevenir e tratar da malária.  
Entrevista - Fernanda Queiroz - Reinaldo Dietze - 08-08-18
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Reinaldo Dietze - 08-08-18

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