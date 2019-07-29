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ENTREVISTAS

Major que comandou resgate de bebê traz detalhes da ação

De acordo com o major, foram mais de 15 horas de negociação, e, graças a ação policial, o bebê foi resgatado com vida

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 18:07

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

29 jul 2019 às 18:07
O sequestro de um bebê de apenas dois meses, que durou cerca de 16 horas, com momentos de muita tensão, chocou os capixabas e foi o mais longo da carreira do major Rogério, comandante da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp). De acordo com o major, foram mais de 15 horas de negociação, e, graças a ação policial, o bebê foi resgatado com vida.
A princípio, afirmou o major, as negociações foram feitas de forma pacífica, mas logo foi necessário que a polícia fizesse uso da força tática. Para dar mais detalhes de como são feitas negociações e resgate em sequestros, vamos conversar com o major Rogério. Acompanhe!
Entrevista - Fabio Botacin - Major Rogerio - 29-07-19.mp3

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