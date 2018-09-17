Mais sete carros de som são multados em Vitória por causa do barulho

Somente neste final de semana sete carros de som foram multados por excesso de barulho em Vitória. Desde fevereiro, as ocorrências totalizam 93, segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain. Quem for flagrado pelo Disque-Silêncio com carro emitindo som acima do permitido pela legislação, em Vitória, pagará multa de R$ 6.534,00.

Desde a última semana, representantes da prefeitura de Vitória e do Ministério Público Estadual acordaram também que quem for flagrado com som alto no município, além de ser multado, terá os autos de infração encaminhados à promotoria criminal. Ou seja, a partir de agora, a Promotoria poderá arguir criminalmente o infrator, com base no Artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, que prevê sanções pecuniárias e até mesmo prisão.

Estatísticas da Gerência de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, apontam que o local onde há maior incidência de multas por causa dos carros de som é a Rua da Lama. A região é conhecida por reunir diversos bares e ser um atrativo noturno, principalmente nos finais de semana. Entretanto, moradores relatam incômodo com o volume das músicas que vem dos veículos estacionados no local, como explica o coordenador de Meio Ambiente, Urbanismo e Acessibilidade da Associação de Moradores de Jardim da Penha, Peterson Pimentel.

O presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo, Rodrigo Vervloet, também entende que os veículos que emitem som alto precisam ser coibidos pois atrapalham inclusive a vida noturna na cidade. Acompanhe o debate. Nesta semana ainda, o secretário de Meio Ambiente de Vitória pretende reunir os demais secretários da pasta da Grande Vitória para iniciar um debate metropolitano sobre o tema.