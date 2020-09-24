Mais postura: idosos que fazem atividade física podem evitar fraturas

Uma pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) analisou se existe diferença na força muscular e no controle postural entre idosos fisicamente ativos e que são atletas. O objetivo do estudo é mostrar se e como a atividade física a longo prazo afeta o corpo na fase etária acima de 60 anos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o professor e mestre em Educação Física pelo Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da Ufes, Henrique Taveira, responsável pela pesquisa, detalha as conclusões obtidas. O recado que ele deixa é: se movimente mais! Ouça!
CBN Universidade - 24-09-20
“Percebi que há poucas pesquisas que comparam atletas e outros não sedentários. Estudos como este podem ajudar a identificar se diferentes características de atividades físicas, como intensidade de treino, tipo de estímulo, características biomecânicas e fisiológicas, bem como o nível – competitivo ou recreacional – podem trazer benefícios ao participante, atenuando os declínios funcionais comuns ao processo de envelhecimento”, explica Taveira. A pesquisa foi concluída há cerca de um ano.