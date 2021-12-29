Mais perdidos no Mestre Álvaro: grau de dificuldade do resgate aéreo é maior no local

Helicóptero do Notaer Crédito: Vitor Jubini

Duas pessoas que se perderam no Mestre Álvaro, na Serra, na tarde desta segunda-feira (27), foram resgatados pela equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Um helicóptero foi acionado para o salvamento já que a dupla estava em um local de difícil acesso e uma das vítimas estava com o joelho machucado e não conseguia se locomover.

O Mestre Álvaro é considerado uma das maiores elevações litorâneas da costa brasileira, o que adicionou um grau de dificuldade maior no procedimento de resgate. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a capitã Elizabeth Bergamin, que comandou a operação do Notaer, explica que as vítimas estavam em um paredão vertical, um ponto mais difícil de acesso que demandou equipamentos específicos de salvamento.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - CBN Cotidiano - Elizabeth Bergamin - 28-12-21.mp3