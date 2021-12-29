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Na Serra

Mais perdidos no Mestre Álvaro: grau de dificuldade do resgate aéreo é maior no local

A entrevistada é Elizabeth Bergamin, capitã do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer)

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 00:13

Pedro Cunha

Pedro Cunha

Publicado em 

29 dez 2021 às 00:13
Helicóptero do Notaer
Helicóptero do Notaer Crédito: Vitor Jubini
Duas pessoas que se perderam no Mestre Álvaro, na Serra, na tarde desta segunda-feira (27), foram resgatados pela equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Um helicóptero foi acionado para o salvamento já que a dupla estava em um local de difícil acesso e uma das vítimas estava com o joelho machucado e não conseguia se locomover.
O Mestre Álvaro é considerado uma das maiores elevações litorâneas da costa brasileira, o que adicionou um grau de dificuldade maior no procedimento de resgate. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a capitã Elizabeth Bergamin, que comandou a operação do Notaer, explica que as vítimas estavam em um paredão vertical, um ponto mais difícil de acesso que demandou equipamentos específicos de salvamento.
Entrevista - CBN Cotidiano - Elizabeth Bergamin - 28-12-21.mp3
A meteorologia também impôs maior dificuldade, já que o dia estava muito quente, com pressão atmosférica baixa, o que interfere no voo. Além disso, ainda no hangar, o tempo estava bom, mas ao chegar no Mestre Álvaro, o topo apresentava nebulosidade. De acordo com a capitã, por conta desse cenário, foi mais complicado encontrar um ponto de acesso aéreo onde as vítimas estavam.

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