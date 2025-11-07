Mais influentes do mundo: professor da Ufes busca entender como o  ambiente impacta na saúde da população

José Geraldo Mill, médico, professor e pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Adalberto Cordeiro I CBN Vitória

Há quase cinquenta anos, o médico e pesquisador José Geraldo Mill dedica sua carreira a entender como o ambiente pode influenciar na saúde e nas doenças que atingem a população brasileira. Professor do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pós-doutor em Fisiologia, Mill começou sua trajetória ainda na graduação. Atualmente, é um dos cientistas mais influentes do mundo, de acordo com um levantamento realizado pela Universidade de Stanford.

Ao longo dos anos, transitou dos modelos experimentais com animais, que ajudaram a revelar como o excesso de sal agrava os efeitos do infarto, para os estudos populacionais, que buscam compreender de que forma o lugar onde vivemos, nossa ancestralidade e nossos hábitos moldam a nossa saúde.

Em entrevista à CBN Vitória, José Geraldo Mill fala sobre a importância de enxergar o paciente além do diagnóstico. Ouça a conversa completa!