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CBN Universidade

Mais influentes do mundo: professor da Ufes busca entender como o  ambiente impacta na saúde da população

Ouça entrevista com o médico e pesquisador José Geraldo Mill

Publicado em 07 de Novembro de 2025 às 10:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 nov 2025 às 10:47
José Geraldo Mill, médico, professor e pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
José Geraldo Mill, médico, professor e pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Adalberto Cordeiro I CBN Vitória
Há quase cinquenta anos, o médico e pesquisador José Geraldo Mill dedica sua carreira a entender como o ambiente pode influenciar na saúde e nas doenças que atingem a população brasileira. Professor do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pós-doutor em Fisiologia, Mill começou sua trajetória ainda na graduação. Atualmente, é um dos cientistas mais influentes do mundo, de acordo com um levantamento realizado pela Universidade de Stanford.
Ao longo dos anos, transitou dos modelos experimentais com animais, que ajudaram a revelar como o excesso de sal agrava os efeitos do infarto, para os estudos populacionais, que buscam compreender de que forma o lugar onde vivemos, nossa ancestralidade e nossos hábitos moldam a nossa saúde.
Em entrevista à CBN Vitória, José Geraldo Mill fala sobre a importância de enxergar o paciente além do diagnóstico. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - José Geraldo Mill - 07-11-25.mp3

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