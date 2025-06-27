Mais etanol na gasolina: entenda o que muda para o consumidor

Na última quarta-feira (25), o governo brasileiro aprovou o aumento da mistura obrigatório de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel. A medida entra em vigor a partir de 1º de agosto deste ano. Os percentuais, atualmente, estão em 27% e 14%. Com a nova legislação, aumentam para 30% e 15%, respectivamente. A mudança, na análise do Ministério de Minas e Energia (MME), possibilitará uma queda de até R$0,11 no preço do litro da gasolina. A eficiência dos automóveis será afetada com as mudanças? Em entrevista à CBN Vitória, o químico e professor Guilherme Vargas explica o que muda para o consumidor. Ouça a conversa completa!