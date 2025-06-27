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Mais etanol na gasolina: entenda o que muda para o consumidor

Em entrevista, o químico e professor Guilherme Vargas detalha como fica o desempenho do automóvel

Publicado em 27 de Junho de 2025 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 jun 2025 às 10:52
Enchendo o tanque do carro com combustível, gasolina
Enchendo o tanque do carro com combustível, gasolina Crédito: Pixabay
Na última quarta-feira (25), o governo brasileiro aprovou o aumento da mistura obrigatório de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel. A medida entra em vigor a partir de 1º de agosto deste ano. Os percentuais, atualmente, estão em 27% e 14%. Com a nova legislação, aumentam para 30% e 15%, respectivamente. A mudança, na análise do Ministério de Minas e Energia (MME), possibilitará uma queda de até R$0,11 no preço do litro da gasolina. A eficiência dos automóveis será afetada com as mudanças? Em entrevista à CBN Vitória, o químico e professor Guilherme Vargas explica o que muda para o consumidor. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Guilherme Vargas - 27-06-25.mp3

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