Romaria dos Homens durante a Festa da Penha Crédito: Zanete Dadalto/Procissão Fotográfica

No próximo sábado (6), mais de um milhão de pessoas são esperadas para a Romaria dos Homens, ou Romaria das Famílias, de 2024. Essa é a expectativa do Padre Renato Criste, um dos organizadores da 454ª festa em homenagem à Nossa Senhora da Penha, a padroeira do Espírito Santo. Com o tema "Ó, Vem Conosco, Vem Caminhar", o evento promete reunir fiéis e devotos da Santa em um percurso de 14 quilômetros, da Catedral de Vitória, no Centro, até a Prainha, em Vila Velha. Em entrevista à CBN Vitória, padre Renato Criste detalha a expectativa para a procissão. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Padre Renato Criste - 03-04-24

Romaria dos Homens: confira o trajeto da caminhada mais esperada da Festa da Penha

Romeiros de todas as idades já se preparam para a Romaria dos Homens, a mais esperada da programação da Festa da Penha, que será realizada no próximo sábado, dia 6. São esperadas de 800 mil a 1 milhão de pessoas em todo o trajeto, que começa na Catedral Metropolitana de Vitória e vai até o Parque da Prainha, em Vila Velha, em 14 quilômetros de devoção e perseverança dos fiéis.

A programação começa com a Missa de Envio da Romaria dos Homens, que será realizada às 18 horas e presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Andherson Franklin. Por volta das 19 horas, logo após a Missa de Envio, a imagem de Nossa Senhora da Penha sairá da Catedral Metropolitana.

Ela segue, com o Penha Móvel, pelas ruas do Centro da Capital, passando pela Rua José Marcelino, Rua São Francisco, depois embaixo do Viaduto Caramuru até a Rua Cais São Francisco. A procissão irá desembocar no Parque Moscoso, na Avenida Cleto Nunes, seguindo para Avenida Marcos de Azevedo, depois Avenida Duarte Lemos, até chegar na Rua Pedro Nolasco, já em frente à Ponte Seca.

A imagem, juntamente com os romeiros, segue pela Segunda Ponte, na travessia entre os municípios de Vitória e Vila Velha. Já na cidade Canela Verde, Ela prossegue pela Avenida Carlos Lindenberg; Avenida Jerônimo Monteiro; Avenida Champagnat; Rua Antônio Ataíde, até chegar ao Parque da Prainha.

No Parque da Prainha, a Missa de Encerramento da Romaria dos Homens será presidida pelo Arcebispo da Arquidiocese de Vitoria, Dom Dario Campos. Lembrando que, no Parque da Prainha, já a partir das 19 horas, haverá transmissão de toda a Romaria.