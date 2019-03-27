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SEM CERTIFICAÇÃO

Mais de 9 mil celulares "piratas" já bloqueados pela Anatel no ES

No último domingo, dia 24, a Agência Nacional de Telecomunicações expandiu o bloqueio, que já estava em vigor em 11 estados e o Distrito Federal, para todo o território nacional

Publicado em 27 de Março de 2019 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 mar 2019 às 11:51
Desde dezembro do ano passado, 9.244 celulares ‘piratas’, ou seja, sem a certificação da Anatel, foram bloqueados no Espírito Santo, com código de discagem 27 e 28. Ao todo, desde fevereiro de 2018, quando o bloqueio de aparelhos sem certificação da agência começou no Brasil, 16.494 aparelhos receberam mensagens no Espírito Santo informando sobre o bloqueio.
No último domingo, dia 24, a Agência Nacional de Telecomunicações expandiu esse bloqueio, que já estava em vigor em 11 estados e o Distrito Federal, para todo o território nacional. Em entrevista à CBN Vitória, o Coordenador da Gerência de Regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), João Zanon, orienta como identificar se o seu smartphone corre o risco de ser bloqueado. 
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - João Zanon - 27-03-19
Os celulares considerados piratas são aqueles não certificados pela Anatel ou então que tenham o chamado IMEI (International Mobile Equipment Indentity) — que é o número de identificação do aparelho — adulterado, clonado ou que tenha passado por outras formas de fraude.

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