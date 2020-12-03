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OPERAÇÃO FLAGROU DEPÓSITO

Mais de 80 pessoas tentam reaver bicicletas roubadas em Vila Velha

Ouça a entrevista do subsecretário da Guarda Municipal de Vila Velha, Iuri Silva, à CBN Vitória

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 17:36

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 dez 2020 às 17:36
Bicicletas furtadas foram apreendidas no bairro Zumbi dos Palmares Crédito: Reprodução
Uma operação da Polícia Civil e Guarda Municipal identificou um depósito de bicicletas roubadas e oficina de desmanche no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. Quatorze bicicletas foram recuperadas - a maioria de alto valor, com preços que podem chegar a R$ 3 mil. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o subsecretário da Guarda Municipal de Vila Velha, Iuri Silva, afirmou que as 'magrelas' eram desmontadas e as peças eram vendidas na feira de Aribiri. Mais de 80 pessoas já foram procurar a delegacia regional do município para tentar reaver bicicletas após a oficina ser flagrada com os itens roubados. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Yuri Silva - 03-12-20

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