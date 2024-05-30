Mais de 70% das vítimas de trânsito são ciclistas, motociclistas e pedestres

Um levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) concluiu que 76% das vítimas de acidentes de trânsito são ciclistas, motociclistas e pedestres. Só em 2023, a rede pública registrou mais de 260 mil internações hospitalares, cuja maior parte dos acidentes envolvia indivíduos destes grupos. No mês da campanha #MaioAmarelo, que visa a conscientização dos motoristas para um trânsito mais seguro, a CBN Vitória conversa com o diretor de comunicação da Abramet, Aquilla Couto. Ouça a conversa completa!