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Cidades

Mais de 70% das vítimas de trânsito são ciclistas, motociclistas e pedestres

O levantamento é da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego

Publicado em 30 de Maio de 2024 às 10:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 mai 2024 às 10:44
Trânsito na Avenida Fernando Ferrari em frente a UFES
Trânsito na Avenida Fernando Ferrari em frente a UFES Crédito: Ricardo Medeiros - Fotográfo de A Gazeta
Um levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) concluiu que 76% das vítimas de acidentes de trânsito são ciclistas, motociclistas e pedestres. Só em 2023, a rede pública registrou mais de 260 mil internações hospitalares, cuja maior parte dos acidentes envolvia indivíduos destes grupos. No mês da campanha #MaioAmarelo, que visa a conscientização dos motoristas para um trânsito mais seguro, a CBN Vitória conversa com o diretor de comunicação da Abramet, Aquilla Couto. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - AQUILLA COUTO - 30-05-24

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