Mais de 7 mil raios registrados durante temporal no ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais contabilizou mais de 7 mil raios durante a segunda-feira (05) no Espírito Santo. Destes 7 mil, 3.900 atingiram o solo, segundo explicações do Coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, Osmar Pinto. Em Vitória foram mais de 100 descargas elétricas.

O engenheiro eletricista e coordenador do grupo afirma que a incidência desta segunda-feira (05) foi muito alta e foge aos padrões do Espírito Santo, que costuma acompanhar a média nacional.

Osmar Pinto alerta que caso você esteja na rua na hora em que os raios começarem, o ideal é procurar abrigo em um carro ou residência. Em local fechado, você também não deve usar equipamentos que estejam à eletricidade, como por exemplo, telefone fixo. O especialista também alerta que é mito a informação de que um raio não cai duas vezes em um mesmo lugar. Ouça a entrevista concedida à rádio CBN Vitória.