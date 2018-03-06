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DESCARGAS ELÉTRICAS

Mais de 7 mil raios registrados durante temporal no ES

Deste total, 3.900 atingiram o solo, como explica à CBN Vitória o especialista do INPE

Publicado em 06 de Março de 2018 às 12:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mar 2018 às 12:15
O internauta Thiago Furtado registrou os raios desde Itaparica, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (05) Crédito: Thiago Furtado | Internauta
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais contabilizou mais de 7 mil raios durante a segunda-feira (05) no Espírito Santo. Destes 7 mil,  3.900 atingiram o solo, segundo explicações do Coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, Osmar Pinto. Em Vitória foram mais de 100 descargas elétricas. 
O engenheiro eletricista e coordenador do grupo afirma que a incidência desta segunda-feira (05) foi muito alta e foge aos padrões do Espírito Santo, que costuma acompanhar a média nacional. 
Osmar Pinto alerta que caso você esteja na rua na hora em que os raios começarem, o ideal é procurar abrigo em um carro ou residência. Em local fechado, você também não deve usar equipamentos que estejam à eletricidade, como por exemplo, telefone fixo. O especialista também alerta que é mito a informação de que um raio não cai duas vezes em um mesmo lugar. Ouça a entrevista concedida à rádio CBN Vitória. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Osmar Pinto - 06-03-18

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