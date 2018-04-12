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Mais de 62 mil passageiros já utilizaram novo Aeroporto de Vitória

O antigo terminal será destinado ao uso de voos alugados e para helicópteros

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 13:55

Publicado em 

12 abr 2018 às 13:55
Fachada do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Caíque Verli
Duas semanas após a inauguração, o novo Aeroporto de Vitória já contabiliza bons números em relação a demanda de passageiros. Na avaliação do superintendente do Aeroporto de Vitória, Afrânio Mar, o crescimento é positivo e pode melhorar com a entrada em operação de uma nova empresa aérea fazendo a ligação da capital capixaba e a cidade de São Paulo. "Falando em números, desde o dia 30, registramos 30 mil desembarques e 32 mil embarques. É um número bem positivo: crescemos em média 8%", disse o representante da Infraero.
Sobre o uso da nova pista construída em direção ao mar, para o uso das manobras de pouso, o superintendente reafirmou o prazo de até 60 dias para a Anac homologar os equipamentos que tornam a aproximação das aeronaves mais segura, como o anemômetro. Ouça a entrevista completa:
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 12-04-18
Em relação a destinação do antigo terminal de passageiros, Afrânio destacada que a permanência da estrutura será remodelada para receber as operações e passageiros de voos de helicópteros que fazem a ligação com as plataformas de petróleo, voos charter e de táxi aéreo. "Ainda ali na lateral tem funcionamento o terminal de carga para atendimento aos clientes", frisou.

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