Mais de 62 mil passageiros já utilizaram novo Aeroporto de Vitória

Fachada do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Caíque Verli

Duas semanas após a inauguração, o novo Aeroporto de Vitória já contabiliza bons números em relação a demanda de passageiros. Na avaliação do superintendente do Aeroporto de Vitória, Afrânio Mar, o crescimento é positivo e pode melhorar com a entrada em operação de uma nova empresa aérea fazendo a ligação da capital capixaba e a cidade de São Paulo. "Falando em números, desde o dia 30, registramos 30 mil desembarques e 32 mil embarques. É um número bem positivo: crescemos em média 8%", disse o representante da Infraero.

Sobre o uso da nova pista construída em direção ao mar, para o uso das manobras de pouso, o superintendente reafirmou o prazo de até 60 dias para a Anac homologar os equipamentos que tornam a aproximação das aeronaves mais segura, como o anemômetro. Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 12-04-18