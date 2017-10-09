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Mais de 60 milhões de brasileiros têm alguma conta em atraso

As compras parceladas com roupas e calçados e supermercado são as que lideram as dívidas em atraso

Publicado em 09 de Outubro de 2017 às 18:47

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

09 out 2017 às 18:47
A pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito mostrou as prioridades na hora de escolher qual conta pagar. As despesas que estão mais em dia são o plano de saúde, o condomínio e o aluguel. Já as compras parceladas com roupas e calçados e supermercado são as que lideram as dívidas em atraso. Os efeitos também pode ser sentidos nos empréstimos. Saiba detalhes do assunto numa explicação junto à doutora em economia e professora da Fucape, Arilda Teixeira. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Arilda Teixeira - 09-10-17

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