Mais de 60 celulares são bloqueados por dia no ES devido a roubos e furtos

Informações pessoais, contas bancárias, contatos e tantos outros dados pessoais. Um celular pode conter muita informação e para quem tem o aparelho, o medo de perder o objeto faz parte do cotidiano em meio à violência. E não é para menos: casos de celulares roubados ou furtados são recorrentes. Somente em 2022, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), através do Cadastro de Estações Móveis Impedidas (CEMI), bloqueou cerca de 64 aparelhos por conta de furto/roubo a cada dia no ES. No total, foram 17.840 bloqueios, segundo a Anatel. Um aumento significativo em relação a 2021, quando foram realizados 17.455 bloqueios no Estado. Sobre esse assunto, conversamos com o coordenador na gerência de regulamentação da Anatel, Rafael Reis. Acompanhe!