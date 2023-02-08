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Mais de 60 celulares são bloqueados por dia no ES devido a roubos e furtos

Anatel explica o que fazer em caso de perda, roubo ou furto do seu aparelho

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 13:02

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

08 fev 2023 às 13:02
Vai emprestar seu celular? Proteja-o antes!
Celular Crédito: Pexels
Informações pessoais, contas bancárias, contatos e tantos outros dados pessoais. Um celular pode conter muita informação e para quem tem o aparelho, o medo de perder o objeto faz parte do cotidiano em meio à violência. E não é para menos: casos de celulares roubados ou furtados são recorrentes. Somente em 2022, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), através do Cadastro de Estações Móveis Impedidas (CEMI), bloqueou cerca de 64 aparelhos por conta de furto/roubo a cada dia no ES. No total, foram 17.840 bloqueios, segundo a Anatel. Um aumento significativo em relação a 2021, quando foram realizados 17.455 bloqueios no Estado. Sobre esse assunto, conversamos com o coordenador na gerência de regulamentação da Anatel, Rafael Reis. Acompanhe!
Entrevista Patricia Vallim - Rafael Reis - 08-02-23.mp3

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