Mais de 5 milhões de crianças em situação de pobreza no Brasil

Esta semana é marcada pelo aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que no sábado, 13 de julho, completa 29 anos. Mesmo com os avanços na política de defesa das crianças os desafios ainda persistem no País relacionado à faixa etária. É o que aponta o relatório inédito produzido pela “Child Rights Now – Análises da Situação dos Direitos da Criança”. A assessora de Advocacy do ChildFund Brasil, uma das ONGs envolvidas na elaboração do documento, Águeda Barreto, é a nossa entrevistada nesta sexta-feira (12) sobre o assunto.