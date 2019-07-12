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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Mais de 5 milhões de crianças em situação de pobreza no Brasil

Este é um dos dados em destaque no relatório produzido pela "Child Rights Now - Análises da Situação dos Direitos da Criança".

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 12:30

Publicado em 

12 jul 2019 às 12:30
Esta semana é marcada pelo aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que no sábado, 13 de julho, completa 29 anos. Mesmo com os avanços na política de defesa das crianças os desafios ainda persistem no País relacionado à faixa etária. É o que aponta o relatório inédito produzido pela “Child Rights Now – Análises da Situação dos Direitos da Criança”. A assessora de Advocacy do ChildFund Brasil, uma das ONGs envolvidas na elaboração do documento, Águeda Barreto, é a nossa entrevistada nesta sexta-feira (12) sobre o assunto.
Entre 1990 e 2012, por exemplo, o Brasil diminuiu o índice geral de pobreza extrema de 25,5% para 3,5%. Mesmo assim, o país ainda tem mais de 5 milhões de crianças até 14 anos nessa situação. O relatório apontou quatro temas prioritários voltados a esses direitos. Entre eles: acesso à educação de qualidade; convivência familiar; desigualdades, abusos e violências de gênero; e extermínio de adolescentes e jovens negros. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Águeda Barreto - 12-07-19

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