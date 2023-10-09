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Trânsito

Mais de 5 mil motoristas do ES já recusaram teste do bafômetro em 2023

Ouça detalhes na entrevista com o chefe de comunicação do Batalhão da Polícia de Trânsito, capitão Anthony Moraes Costa

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 12:04

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 out 2023 às 12:04
Bafômetro
Bafômetro Crédito: Pixabay
Até setembro deste ano, o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) do Espírito Santo já registrou 5.876 recusas ao teste do bafômetros. Em comparação ao ano inteiro de 2022, os dados coletados em apenas nove meses em 2023 representam um aumento de 104% no número de recusas. 
O teste é utilizado em operações de fiscalização para indicar se os condutores estão dirigindo sob a influência de álcool - uma infração gravíssima que pode levar à suspensão do direito a dirigir por até 12 meses.
Em entrevista à CBN Vitória, o chefe de comunicação do Batalhão da Polícia de Trânsito, capitão Anthony Moraes Costa analisa o aumento de casos de recusa ao teste do bafômetro no ES e relembra a importância de não ingerir álcool e dirigir. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Capitão Anthony Moraes Costa - 09-10-23.mp3
Quantas recusas foram registradas até o momento? Durante todo ano de 2022 foram registradas 2.878 recusas ao teste de alcoolemia. De janeiro deste ano até o final de setembro já foram notificadas 5.876 recusas. 

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