Mais de 5 mil famílias em Vitória vão receber auxílio de R$ 105 por pessoa

Fachada da prefeitura de Vitória Crédito: André Sobral/Divulgação

Mais de cinco mil famílias de Vitória vão receber um auxílio que será pago mensalmente pela prefeitura. O benefício será de R$ 105,01 por pessoa, ou seja, será maior ou menor de acordo com o tamanho da família. O anúncio do programa "Vitória + Cidadania" foi feito nesta quinta-feira (2) pela prefeitura, que prevê um investimento de R$ 13,6 milhões anual. A média do benefício pago será R$ 315 por família.

Além disso, segundo a administração municipal, para serem beneficiadas, devem possuir o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado, prioritariamente não serem contempladas pelos programas federais de transferência de renda e cuja situação de vulnerabilidade as coloca em risco de violações de direitos e violência. O benefício será concedido através de cartões magnéticos, do tipo vale-alimentação, para aquisição de alimentos, materiais de higiene pessoal e gás de cozinha. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa! Nesta entrevista o prefeito fala também sobre as obras do Mercado da Capixaba, do Vital e do Polo Gastronômico da Curva da Jurema.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini - 03-06-22

Como vai funcionar o benefício

- A família beneficiária terá autonomia na escolha de alimentos que melhor se adequem à realidade de cada família. O valor poderá ser utilizado em rede credenciada e pulverizada pela cidade de Vitória, ou seja, o valor vai girar no comércio local da cidade.

- As famílias contempladas serão atendidas e acompanhadas pela rede socioassistencial e outros serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), para que possam ter seus direitos garantidos e como aporte financeiro para auxílio no alcance dos objetivos de cada serviço da rede socioassistencial.

- A Semas fará a gestão e o monitoramento do "Vix + Cidadania", de acordo com a disponibilidade orçamentária.

- A prefeitura vai contratar uma empresa que vai criar o cartão e cadastrar os estabelecimentos. O edital que dá início à escolha da empresa será publicado nesta sexta-feira (3). A previsão da prefeitura é de que o auxílio comece a ser pago ainda este ano.