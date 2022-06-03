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Cidades

Mais de 5 mil famílias em Vitória vão receber auxílio de R$ 105 por pessoa

A ação faz parte de um programa de erradicação da pobreza lançado pela prefeitura da capital

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 11:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 jun 2022 às 11:11
Fachada da prefeitura de Vitória
Fachada da prefeitura de Vitória Crédito: André Sobral/Divulgação
Mais de cinco mil famílias de Vitória vão receber um auxílio que será pago mensalmente pela prefeitura. O benefício será de R$ 105,01 por pessoa, ou seja, será maior ou menor de acordo com o tamanho da família. O anúncio do programa "Vitória + Cidadania" foi feito nesta quinta-feira (2) pela prefeitura, que prevê um investimento de R$ 13,6 milhões anual. A média do benefício pago será R$ 315 por família.
Além disso, segundo a administração municipal, para serem beneficiadas, devem possuir o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado, prioritariamente não serem contempladas pelos programas federais de transferência de renda e cuja situação de vulnerabilidade as coloca em risco de violações de direitos e violência. O benefício será concedido através de cartões magnéticos, do tipo vale-alimentação, para aquisição de alimentos, materiais de higiene pessoal e gás de cozinha. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa! Nesta entrevista o prefeito fala também sobre as obras do Mercado da Capixaba, do Vital e do Polo Gastronômico da Curva da Jurema.  
Entrevista Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini - 03-06-22
Como vai funcionar o benefício
- A família beneficiária terá autonomia na escolha de alimentos que melhor se adequem à realidade de cada família. O valor poderá ser utilizado em rede credenciada e pulverizada pela cidade de Vitória, ou seja, o valor vai girar no comércio local da cidade.
- As famílias contempladas serão atendidas e acompanhadas pela rede socioassistencial e outros serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), para que possam ter seus direitos garantidos e como aporte financeiro para auxílio no alcance dos objetivos de cada serviço da rede socioassistencial.
- A Semas fará a gestão e o monitoramento do "Vix + Cidadania", de acordo com a disponibilidade orçamentária.
- A prefeitura vai contratar uma empresa que vai criar o cartão e cadastrar os estabelecimentos. O edital que dá início à escolha da empresa será publicado nesta sexta-feira (3). A previsão da prefeitura é de que o auxílio comece a ser pago ainda este ano.
[fonte: PMV]

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