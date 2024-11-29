Mais de 400 motociclistas já morreram no trânsito do ES em 2024

De janeiro a outubro deste ano, 416 motociclistas morreram no trânsito do Espírito Santo. Em comparação ao mesmo período do ano anterior, diante das 337 vítimas de sinistros, o aumento é de 23,4%. Os números foram divulgados pelo Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo e indicam a evolução mensal de acidentes fatais com motos durante o ano. Ainda de acordo com o levantamento, motociclistas correspondem a 50,7% das mortes no trânsito deste ano. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Fiscalização de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Jederson Lobato, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!