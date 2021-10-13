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Chuva no ES

Mais de 400 desabrigados e desalojados no ES em virtude das fortes chuvas

Viana é a cidade com maior número de desalojados até o momento, segundo Defesa Civil Estadual

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 10:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 out 2021 às 10:20
Chuva: terreno alagado em Novo Horizonte, Cariacica
Chuva: terreno alagado em Novo Horizonte, Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Viana é o município capixaba que reúne o maior número de desalojados em virtude das fortes chuvas dos últimos dias. Na cidade, mais de 400 pessoas tiveram que deixar as suas casas por conta dos alagamentos. Em entrevista nesta quarta-feira (13) à CBN Vitória, o porta-voz da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Carlos Wagner Borges, relatou também que há três pessoas desabrigadas em Vila Velha e outros desalojados nas cidades de Serra, e João Neiva.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Coronel Carlos Wagner - 13-10-21.mp3

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