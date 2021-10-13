Mais de 400 desabrigados e desalojados no ES em virtude das fortes chuvas

Viana é o município capixaba que reúne o maior número de desalojados em virtude das fortes chuvas dos últimos dias. Na cidade, mais de 400 pessoas tiveram que deixar as suas casas por conta dos alagamentos. Em entrevista nesta quarta-feira (13) à CBN Vitória, o porta-voz da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Carlos Wagner Borges, relatou também que há três pessoas desabrigadas em Vila Velha e outros desalojados nas cidades de Serra, e João Neiva.