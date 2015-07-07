Mais de 30 prefeituras já receberam alerta referente aos gastos no Estado

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) já emitiu 33 pareceres de alerta referentes à realização orçamentária. Ou seja, são 33 prefeituras capixabas que estabeleceram uma meta de arrecadação no orçamento, mas, no primeiro bimestre de 2015, não conseguiram cumprir. Os alertas são emitidos durante as sessões plenárias e de Câmaras.