Mais de 2.770 motoristas recusaram teste do bafômetro no ES neste ano

De janeiro a abril deste ano, 2.774 motoristas no Espírito Santo recusaram realizar o teste do bafômetro. Os dados, fornecidos pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), indicam um crescimento de, quando comparado ao mesmo período de 2023, mais de 14%. Em entrevista à CBN Vitória, o chefe do setor de Comunicação do BPTran, Capitão Anthony Moraes detalha as recusas de teste do bafômetro no Estado e esclarece dúvidas sobre o procedimento. Ouça a conversa completa!