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Teste de alcoolemia

Mais de 2.770 motoristas recusaram teste do bafômetro no ES neste ano

Saiba o que acontece com quem recusa o teste

Publicado em 14 de Maio de 2024 às 11:49

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

14 mai 2024 às 11:49
Bafômetro
Bafômetro Crédito: Pixabay
De janeiro a abril deste ano, 2.774 motoristas no Espírito Santo recusaram realizar o teste do bafômetro. Os dados, fornecidos pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), indicam um crescimento de, quando comparado ao mesmo período de 2023, mais de 14%. Em entrevista à CBN Vitória, o chefe do setor de Comunicação do BPTran, Capitão Anthony Moraes detalha as recusas de teste do bafômetro no Estado e esclarece dúvidas sobre o procedimento. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Capitão Anthony Moraes Costa - 14-05-24

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