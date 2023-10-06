Mais de 270 mil mulheres podem ser diagnosticadas com câncer de mama até 2025

Mamografia Crédito: Shutterstock

Um estudo realizado pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que o Brasil poderá registrar mais de 270 mil casos de câncer em mulheres entre anos de 2023 e 2025. A estimativa é feita com base em registros de incidência e mortalidade da doença e indica que, em cada ano, sejam registrados cerca de 74 mil casos novos da doença apenas em mulheres.

A doença nas mamas é a principal causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. Diante dessa realidade, a realização de exames para diagnóstico precoce e o cuidado para não desenvolver fatores de risco se mostram grandes aliados na luta contra o câncer.

Em uma séria de entrevistas especiais para reforçar a campanha do Outubro Rosa, a CBN Vitória recebe nesta sexta-feira (06) a oncologista clinica Virgínia Altoé Sessa. Durante sua participação, a médica explica qual o impacto da estimativa de novos casos no Brasil e aborda a importância do autocuidado. Ouça a conversa completa!