Mais de 2.500 autores de violência contra a mulher foram presos no ES; delegada aponta desafios

Violência doméstica Crédito: Canva Pro

Levantamento da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-DEAM) aponta que, ao longo do último ano, um total de 2.573 autores de violência contra a mulher foram presos no Espírito Santo e registro de 17.707 boletins de ocorrência de crimes da mesma espécie foram realizados no Estado. Segundo a Polícia Civil, do total de prisões realizadas, 2.159 pessoas foram presas em flagrante e 414 por meio do cumprimento de mandado de prisão. Entre os casos registrados, os crimes de injúria, ameaça e lesão corporal estão entre os crimes notificados à corporação. Em entrevista à CBN Vitória, a delegada titular da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, Cláudia Dematté, fala sobre o assunto e elenca os desafios no enfrentamento à violência contra a mulher.

A delegada ressalta a importância da Lei Maria da Penha como um relevante instrumento legal no enfrentamento da violência contra a mulher no Brasil e no Estado do Espírito Santo. A delegada orienta que as vítimas dos Crimes Resultantes de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que vivam um relacionamento abusivo, não se calem. “Procurem a Delegacia do município em que ocorreu o fato para registrar o Boletim de Ocorrência, para que os autores dos fatos sejam devidamente investigados e responsabilizados por seus atos”, alerta.

Ela também explica que se o agressor estiver em estado flagrancial, cometendo o crime naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada por meio do 190 e, hoje, com a Lei Maria da Penha, ele poderá ser preso e autuado em flagrante. Denúncias sobre casos de violência doméstica e familiar também podem ser feitas de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181 e do Disque 180, que é a Central de Atendimento à Mulher do Governo Federal. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Patricia Vallim - Cláudia Dematté - 23-01-23.mp3

Balanço DIV-DEAM 2022 :