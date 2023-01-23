Mais de 2.500 autores de violência contra a mulher foram presos no ES; delegada aponta desafios

Levantamento da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-DEAM) aponta que, ao longo do último ano, um total de 2.573 autores de violência contra a mulher foram presos no Espírito Santo e registro de 17.707 boletins de ocorrência de crimes da mesma espécie foram realizados no Estado. Segundo a Polícia Civil, do total de prisões realizadas, 2.159 pessoas foram presas em flagrante e 414 por meio do cumprimento de mandado de prisão. Entre os casos registrados, os crimes de injúria, ameaça e lesão corporal estão entre os crimes notificados à corporação. Em entrevista à CBN Vitória, a delegada titular da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, Cláudia Dematté, fala sobre o assunto e elenca os desafios no enfrentamento à violência contra a mulher.
A delegada ressalta a importância da Lei Maria da Penha como um relevante instrumento legal no enfrentamento da violência contra a mulher no Brasil e no Estado do Espírito Santo. A delegada orienta que as vítimas dos Crimes Resultantes de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que vivam um relacionamento abusivo, não se calem. “Procurem a Delegacia do município em que ocorreu o fato para registrar o Boletim de Ocorrência, para que os autores dos fatos sejam devidamente investigados e responsabilizados por seus atos”, alerta.
Ela também explica que se o agressor estiver em estado flagrancial, cometendo o crime naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada por meio do 190 e, hoje, com a Lei Maria da Penha, ele poderá ser preso e autuado em flagrante. Denúncias sobre casos de violência doméstica e familiar também podem ser feitas de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181 e do Disque 180, que é a Central de Atendimento à Mulher do Governo Federal. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Cláudia Dematté - 23-01-23.mp3
Balanço DIV-DEAM 2022:
- Boletins de Ocorrência registrados: 17.707
- Inquéritos Policiais (IP's) instaurados: 9.513
- IP's relatados: 6.375
- Prisões em flagrantes: 2.159
- Prisões por cumprimento de mandados de prisão: 414
- Mandados de busca e apreensão cumpridos: 226
- Armas de fogo apreendidas: 82
- Medidas Protetivas de Urgência solicitadas: 9.488
- Projeto Divisão Especializada de Atendimento à Mulher e DEAM's Itinerante: No ano de 2022, a Divisão Especializada de Atendimento à Mulher realizou ações itinerantes com ônibus da Polícia Civil em 33 municípios do Estado do Espírito Santo
- Projeto Homem Que é Homem: atualmente o projeto Homem que é Homem se encontra em 19 municípios do Estado do Espírito Santo