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Alerta!

Mais de 20 mil motoristas com CNH suspensas no ES; entenda consequências

Ouça entrevista com o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran/ES, Jederson Lobato

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 11:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 nov 2024 às 11:00
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Radar Nacional
Alerta aos motoristas! Dados do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran), até o início dessa semana de novembro, apontam que 10.894 motoristas no Estado estão com suspensão direta da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 11.945, por sua vez, por conta de suspensão por pontuação. O número é 21% maior do que o mesmo período do ano passado, quando o Estado registrou pouco mais de 17 mil suspensões, ao todo. O que é a suspensão direta, por exemplo? Algumas infrações gravíssimas têm suspensão direta previstas no Código de Trânsito, ou seja, cometeu uma vez, já tem a CNH suspensa. Entre elas estão dirigir 50% acima da velocidade máxima permitida, dirigir sob efeito de álcool, recusar teste do bafômetro e pilotar moto sem capacete. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran/ES, Jederson Lobato, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Jederson Lobato - 08-11-24.mp3

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