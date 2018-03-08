Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Mais de 2 mil medidas protetivas somente em um ano no ES

A cada 30 minutos um processo é aberto no judiciário capixaba envolvendo a violência contra a mulher

Publicado em 08 de Março de 2018 às 12:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 mar 2018 às 12:26
Com a medida protetiva, vítima de violência doméstica pode garantir o afastamento do agressor Crédito: Vitor Jubini
O Estado do Espírito Santo tem a maior taxa de feminicídios da região Sudeste. Ocupa também a 3ª posição entre os estados mais violentos do país. Somente em 2017 foram 41 mulheres assassinadas, vítimas de feminicídio, contra 35 no ano anterior. E os números não param por aqui. Somente em 2017 foram 2.179 medidas protetivas solicitadas em atendimentos nas delegacias especializadas.
A cada 30 minutos um processo é aberto no judiciário capixaba envolvendo a violência contra a mulher. Para refletir sobre estas estatísticas o programa CBN Vitória desta quinta-feira (08), Dia Internacional da Mulher, reuniu mulheres que atuam na pesquisa, no enfrentamento e nas políticas públicas para a redução destas estatísticas.
Ouça abaixo o áudio do debate que contou com as participações da subsecretária de Integração Institucional da secretaria Estadual de Segurança Pública, Gracimeri Gaviorno; a coordenadora do Laboratório de Pesquisas sobre Violência Contra Mulheres no Espírito Santo da UFES, Brunela Vincenzi; da psicóloga e coordenadora do Projeto Raabe no Estado Santo, Nelcilene Ferreira e da promotora Maria Gabriela Prado Mansur, coordenadora do Núcleo de Combate à Violência contra a Mulher do Ministério Público de São Paulo. 
Entrevista - Especial Mulheres - Fernanda Queiroz - Gracimeri Gaviorno e Brunela Vincenzi - 08-03-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados