Mais de 160 autuações de veículos por uso indevido da faixa exclusiva da Terceira Ponte

Desde que o contrato de concessão com a Rodosol foi encerrado, a Terceira Ponte está sob responsabilidade do governo do Estado, desde 22 de dezembro de 2023. Desde então vários serviços estão em processo de adaptação para que os usuários sejam atendidos de forma mais rápida, sem a criação de transtornos para o trânsito entre Vila Velha e Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre como o governo tem feito o monitoramento da via; a fiscalização na faixa exclusiva pata transporte coletivo e motos e a situação das cabines de pedágio. E vale o alerta: quem usa indevidamente a faixa exclusiva da 3ª Ponte já está sendo autuado. Desde que o Governo do ES assumiu o trecho que era administrado pela Rodosol, 164 veículos já foram autuados pelo Batalhão de Trânsito. Ao todo, 308 caminhões fora do peso também já foram autuados na ponte e outros 529 na Rodovia do Sol. Ouça a conversa completa!