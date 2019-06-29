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ENTREVISTA

Mais de 150 doenças reumatológicas acometem os brasileiros

As mais conhecidas são osteoartrite, também conhecida como artrose, fibromialgia e osteoporose. Entretanto, também são identificadas doenças como febre reumática, artrite reumatoide e outras patologias

Publicado em 29 de Junho de 2019 às 09:47

Publicado em 

29 jun 2019 às 09:47
Você sabia que mais de uma centena de doenças reumatológicas já são reconhecidas no universo médico? As mais conhecidas são osteoartrite, também conhecida como artrose, fibromialgia e osteoporose. Entretanto, também são identificadas doenças como febre reumática, artrite reumatoide e outras patologias. É sobre este assunto que a gente conversa, agora, no CBN Vitória. Quem participa da conversa é Erica Serrano, médica reumatologista e membro da Diretoria da Sociedade de Reumatologia do Espírito Santo.
Ela explica que essas doenças não ocorrem só em idosos. Qualquer pessoa (crianças, jovens e adultos) pode ser acometida de algum tipo de doença reumática. Ela também destaca que existem as chamadas doenças reumatológicas não auto-imunes (como a artorose e osteoprose) e as autoimunes, que, com maior frequência, atingem jovens e mulheres em idade fértil, por exemplo. Os pacientes de doenças autoimunes também têm maior propensão para desenvolver algumas patologias relacionadas ao coração.
Além disso, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 12 milhões de pessoas têm algum tipo de doença reumática, sendo que entre as mais comuns estão justamente as citadas, artrose, artrite reumatoide, lúpus, osteoporose, tendinites, bursites e fibromialgia. Mas há uma boa notícia: uma boa alimentação, a frequência de exercícios físicos e uma vida sem vícios são fundamentais para o tratamento de quem tem doenças reumáticas, segundo a especialista. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Erica Serrano - 29-06-2019
O tema da reumatologia é destaque no II Encontro Multiprofissional da Sociedade Brasileira de Reumatologia e I Jornada Multiprofissional Capixaba em Reumatologia, que é realizado, até este sábado (29), em Vitória. Com o tema “Interdisciplinaridade na Reumatologia”, o evento faz parte da programação da XXII Jornada Centro-Oeste e XI Jornada Capixaba de Reumatologia.
 

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