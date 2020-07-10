Mais de 13 mil pessoas abordadas nas barreiras sanitárias de Vitória

Abordagens da barreira sanitária na Rodoviária de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

As prefeituras do Espírito Santo têm adotado estratégias para monitorar o avanço do novo coronavírus. Em Vitória, por exemplo, foram instaladas as chamadas "barreiras sanitárias itinerantes" em avenidas movimentadas da Capital, que, na última quarta-feira (8), completaram uma semana de funcionamento. Nesse período, segundo a prefeitura da Capital, cerca de 13.240 pessoas foram abordadas.

A gerente de Vigilância em Saúde de Vitória, Arlete Frank Dutra, trouxe um balanço da operação das barreiras em entrevista ao CBN Cotidiano nesta sexta-feira (10). Ela relatou que 124 pessoas apresentaram sintomas gripais relacionados ao coronavírus nas barreiras sanitárias da Capital e foram orientadas a buscar atendimento médico. Já na Rodoviária, foram 130 casos suspeitos. Ouça a entrevista completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Arlete Frank Dutra - 10-07-20