Mais de 13 mil pessoas abordadas nas barreiras sanitárias de Vitória

As prefeituras do Espírito Santo têm adotado estratégias para monitorar o avanço do novo coronavírus. Em Vitória, por exemplo, foram instaladas as chamadas "barreiras sanitárias itinerantes" em avenidas movimentadas da Capital, que, na última quarta-feira (8), completaram uma semana de funcionamento. Nesse período, segundo a prefeitura da Capital, cerca de 13.240 pessoas foram abordadas.
A gerente de Vigilância em Saúde de Vitória, Arlete Frank Dutra, trouxe um balanço da operação das barreiras em entrevista ao CBN Cotidiano nesta sexta-feira (10). Ela relatou que 124 pessoas apresentaram sintomas gripais relacionados ao coronavírus nas barreiras sanitárias da Capital e foram orientadas a buscar atendimento médico. Já na Rodoviária, foram 130 casos suspeitos. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Fábio Botacin - Arlete Frank Dutra - 10-07-20
As barreiras circularam por vias dos bairros de Resistência, São Pedro, Santo Antônio, Nova Palestina, Vila Rubim, Bairro República, Maria Ortiz, Jucutuquara, Maruípe, Enseada do Suá e Praia do Canto. Além de uma barreira também na Rodoviária de Vitória. Segundo a gerente, a ideia é alertar sobre os sintomas da Covid-19 e a importância de buscar os serviços de saúde, que hoje são ofertados tanto nas unidades de saúde e pronto-atendimentos quanto a distância, com a telemedicina, através do 156. "As pessoas precisam ficar em casa se tiverem sintomas gripais", ela aponta.