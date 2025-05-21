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Justiça Eleitoral

Mais de 115 mil eleitores do ES terão o título cancelado; TRE explica!

Ouça entrevista com a assistente da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Silvana Cardoso

Publicado em 21 de Maio de 2025 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 mai 2025 às 11:52
Título de Eleitor
Título de Eleitor Crédito: Divulgação/TSE
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) anunciou, nesta semana, o cancelamento de 115.002 títulos eleitorais no Estado. A medida atinge aqueles que não regularizaram a situação na Justiça Eleitoral após faltarem em votações, sem apresentar justificativa ou pagar as multas referentes às ausências nas três últimas eleições. O prazo para evitar o cancelamento do título de eleitoral acabou no dia 19 de maio, e os mais de 5 milhões de eleitoras e eleitores faltosos em todo o Brasil que não normalizaram a situação na Justiça Eleitoral terão sua inscrição cancelada. As eleitoras e os eleitores com inscrições passíveis de cancelamento que procurarem o cartório eleitoral a partir de 20 de maio serão orientados a requerer a regularização de seus títulos no cartório ou no Autoatendimento Eleitoral, instruindo o requerimento com a documentação necessária à sua apreciação. O cancelamento não será comunicado individualmente, mas o eleitor poderá verificar se teve o título cancelado consultando sua situação eleitoral no site do TSE. Em entrevista à CBN Vitória, a assistente técnica da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Silvana Cardoso, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Silvana Cardoso - 21-05-25.mp3

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