Mais de 10 mil raios no ES: saiba como se formam e o que são os raios

O Espírito Santo teve mais de 10 mil raios durante a tempestade que atingiu o Estado nesta semana. O levantamento feito pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostra que durante o temporal na Região Sudeste do Brasil houve a queda de 36.247 raios. Destes, quase um terço atingiu o Estado. Foram 10.831 mil que tocaram o solo capixaba. Mas você sabe como se formam e o que são raios? Será que é comum essa alta incidência de raios no Espírito Santo? Em entrevista à CBN Vitória, o professor do Departamento de Física e do Programa de Pós-graduação em Ensino de Física da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ernani Vassoler Rodrigues, explica tudo sobre o assunto. Ouça a conversa completa!