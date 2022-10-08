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Raios, relâmpagos e trovões!

Mais de 10 mil raios no ES: saiba como se formam e o que são os raios

Você sabe a diferença entre raio e relâmpago ou já ouviu falar em um raio esférico?  O professor da Ufes Ernani Vassoler Rodrigues explica isso e muito mais

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 11:59

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

08 out 2022 às 11:59
Meio ambiente, raio, tempestade, nuvens
Meio ambiente, raio, tempestade, nuvens Crédito: Pexels
O Espírito Santo teve mais de 10 mil raios durante a tempestade que atingiu o Estado nesta semana. O levantamento feito pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostra que durante o temporal na Região Sudeste do Brasil houve a queda de 36.247 raios. Destes, quase um terço atingiu o Estado. Foram 10.831 mil que tocaram o solo capixaba. Mas você sabe como se formam e o que são raios? Será que é comum essa alta incidência de raios no Espírito Santo? Em entrevista à CBN Vitória, o professor do Departamento de Física e do Programa de Pós-graduação em Ensino de Física da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ernani Vassoler Rodrigues, explica tudo sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Ernani Vassoler - 18.33s - 08-10-22

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