Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Mais de 10 mil motoristas se recusaram ao teste do bafômetro no ES em um ano
Maio Amarelo

Mais de 10 mil motoristas se recusaram ao teste do bafômetro no ES em um ano

Ouça entrevista com o tenente-coronel Flávio Ribeiro Cavatti, comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 11:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 mai 2026 às 11:45
Batalhão de Trânsito da PM realizou a Operação Lei Seca no último final de semana em Cariacica e na Serra
Batalhão de Trânsito da PM realiza Operação Lei Seca  Crédito: Divulgação/BPTran
No mês internacional de conscientização para a prevenção e redução de sinistros de trânsito e tendo como base o preocupante cenário de mortes no Estado, o Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar do Espírito Santo (BPTran) tem itensificado operações voltadas à aplicação da Lei Seca e na atenção às irregularidades cometidas por motociclistas no dia a dia. Dados do painel de Segurança do Espírito Santo, por meio do Comitê de Prevenção de Vida no Trânsito, apontam que de janeiro até o dia 10 de maio deste ano, já foram 345 registros de mortes no trânsito. No mesmo período no ano anterior, foram 324 (aumento de 6,5%). Para a campanha desse ano, o tenente-coronel Flávio Ribeiro Cavatti, comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), explica que as ações estarão voltadas à aplicação da Lei Seca e irregularidade de motociclistas. Um dado que chama a atenção é o que envolve a recusa ao teste do bafômetro. Segundo o comandante do Batalhão, foram mais de 10 mil negativas ao teste somente no ano de 2025. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Tenente-coronel Flávio Ribeiro Cavatti - 12-05-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica
Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha
Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados