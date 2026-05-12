Mais de 10 mil motoristas se recusaram ao teste do bafômetro no ES em um ano

No mês internacional de conscientização para a prevenção e redução de sinistros de trânsito e tendo como base o preocupante cenário de mortes no Estado, o Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar do Espírito Santo (BPTran) tem itensificado operações voltadas à aplicação da Lei Seca e na atenção às irregularidades cometidas por motociclistas no dia a dia. Dados do painel de Segurança do Espírito Santo, por meio do Comitê de Prevenção de Vida no Trânsito, apontam que de janeiro até o dia 10 de maio deste ano, já foram 345 registros de mortes no trânsito. No mesmo período no ano anterior, foram 324 (aumento de 6,5%). Para a campanha desse ano, o tenente-coronel Flávio Ribeiro Cavatti, comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), explica que as ações estarão voltadas à aplicação da Lei Seca e irregularidade de motociclistas. Um dado que chama a atenção é o que envolve a recusa ao teste do bafômetro. Segundo o comandante do Batalhão, foram mais de 10 mil negativas ao teste somente no ano de 2025.