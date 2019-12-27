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ALTA TEMPORADA

Mais de 1 milhão de turistas são esperados em Guarapari neste verão

Em entrevista nesta sexta-feira (27) à rádio CBN Vitória, a secretária municipal de Turismo de Guarapari, Letícia Regina Souza, alertou que lotear a praia com tendas, como também fazer churrasco, é proibido

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 dez 2019 às 11:35
A cidade de Guarapari esperar receber até o final de janeiro de 2020, 1 milhão e trezentas mil pessoas. Para ordenar o uso do espaço público das praias, a prefeitura regulamenta, através de decreto, uma série de regras que devem ser respeitadas por todos. Em entrevista nesta sexta-feira (27) à rádio CBN Vitória, a secretária municipal de Turismo de Guarapari, Letícia Regina Souza, alertou que lotear a praia com tendas, como também fazer churrasco, é proibido.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Leticia Regina - 27-12-19
Em caso de som alto, o foco para atuação dos fiscais do município será este ano o uso das caixinhas portáteis. Independentemente do tamanho do equipamento, deve ser respeitado o limite de 55 a 65 decibéis, alerta a prefeitura.
Haverá também um novo ponto de embarque e desembarque para lanchas: atualmente, o ponto localiza-se no final da Praia do Morro. No local, só poderão adotar essa prática quem estiver com motos aquáticas. Os pilotos de lancha terão que se deslocar para o canal na Avenida Pedro Ramos, no Centro.
Os ambulantes estarão identificados com cores diferentes por praia.

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