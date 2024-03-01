Festa da Penha

Mais de 1 milhão de participantes são esperados na Romaria dos Homens

Ouça entrevista com o guardião do Convento e membro da comissão organizadora da Festa, Frei Djalma Fuck

Publicado em 01 de Março de 2024 às 10:50

Fernanda Queiroz

01 mar 2024 às 10:50
Romaria das Mulheres, realizada neste domingo (16), durante a Festa da Penha 2023 Crédito: Vitor Jubini
Com data marcada para começar no dia 31 de março, a 454ª edição da Festa da Penha promete encantar ainda mais os fiéis de Nossa Senhora das Alegrias, padroeira do Estado do Espírito Santo. Até o dia oficial da Santa, 8 de abril, romarias, celebrações e missas estão programadas para os devotos. Em entrevista à CBN Vitória, o guardião do Convento e membro da comissão organizadora da Festa, Frei Djalma Fuck, explica todas as novidades deste ano. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Frei Djalmo Fuck - 01-03-24
PROGRAMAÇÃO ROMARIAS:
ABRIL 
SEXTA (5)
14H – ROMARIA DOS MILITARES – SAÍDA DO PORTÃO DO CONVENTO
SÁBADO (6)
8H – ROMARIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA SAÍDA DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS E MISSA, IGREJA DO ROSÁRIO, PRAINHA
10H – ROMARIA DOS ADOLESCENTES – SAÍDA DO PARQUE DA PRAINHA EM DIREÇÃO AO CAMPINHO DO CONVENTO, COM MISSA ÀS 11H
18H – ROMARIA DOS HOMENS, MISSA DE ENVIO NA CATEDRAL DE VITÓRIA; SEGUIDA,19H, DE BÊNÇÃO DE ENVIO; 23H MISSA DE ENCERRAMENTO NO PARQUE DA PRAINHA
DOMINGO (7)
8H – REMARIA, COM SAÍDA DA PRAIA DO RIBEIRO, PRAIA DA COSTA
15H – ROMARIA DAS MULHERES, SAÍDA DO SANTUÁRIO DE VILA VELHA ATÉ O PARQUE DA PRAINHA, COM MISSA DE ENCERRAMENTO ÀS 17H
SEGUNDA (8)
8H – ROMARIA DOS CONGUISTAS, COM SAÍDA DO PORTÃO DO CONVENTO EM DIREÇÃO AO CAMPINHO
8H – ROMARIA DOS CICLISTAS, SAÍDA DE COBILÂNDIA, EM FRENTE À PRAÇA SEBASTIÃO CIBIEN

