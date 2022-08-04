Mais da metade dos homicídios praticados no ES não são esclarecidos

Uma pesquisa do Instituto Sou da Paz revela que apenas 37% dos homicídios cometidos no Brasil em 2019 foram solucionados. Uma queda de sete pontos percentuais em relação ao levantamento de 2018. Segundo o Instituto, apesar de quase 40 mil pessoas serem vítimas de homicídios todos os anos no país, com 76% desses crimes tendo sido praticados com armas de fogo, o Brasil ainda enfrenta o enorme desafio de conseguir esclarecer a maioria desses assassinatos. No Espírito Santo, segundo o Instituto, a taxa de esclarecimento é maior que a média nacional, atingindo 49%. No entanto, mais da metade dos homicídios praticados não são esclarecidos. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente de Polícia Especializada, delegado José Lopes, fala sobre como é o trabalho de investigação policial e como a população pode contribuir na elucidação de crimes.