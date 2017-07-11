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Mais da metade das empresas de pequeno porte são familiares

O levantamento do Sebrae constatou que de cada dez empresas de pequeno porte, seis são familiares. Quando a análise é feita entre as microempresas, esse número cai para cinco, de cada dez

Publicado em 11 de Julho de 2017 às 20:43

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 jul 2017 às 20:43
Ter um membro da família como sócio ou empregado é realidade entre a maioria dos pequenos negócios. De acordo com pesquisa do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 52% das micro e pequenas empresas brasileiras podem ser consideradas familiares, ou seja, possuem sócio ou empregado que são parentes.
O levantamento do Sebrae constatou que de cada dez empresas de pequeno porte, seis são familiares. Quando a análise é feita entre as microempresas, esse número cai para cinco, de cada dez. Para detalhar os dados do estudo - e saber como essa realidade pode impactar a vida de empresários (e aqueles que desejam empreender) - convidamos o economista da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae, Marco Aurélio Bedê, para falar do assunto. Acompanhe!
Entrevista - Fabio Botacin - Marco Aurélio - 11-07-17.mp3

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