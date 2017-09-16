Mais da metade das crianças estão com vacinação atrasada

Mais da metade das crianças e dos adolescentes estão com carteira de vacinação desatualizada, segundo dados do Ministério da Saúde. A cobertura vacinal de 2016 foi a menor nos últimos dez anos e por isso o governo federal espera que 47 milhões procurem postos de saúde em campanha que vai até o dia 22 de setembro. Em entrevista à CBN Vitória, a médica Mariangela Alochio Avellar, explica qual é a função de cada vacina necessária para crianças e jovens com idades entre 0 e 15 anos.
Entrevista - Fernada Queiroz - Mariangela Alochio Avellar - 16-09-17