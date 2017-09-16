Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

IMUNIZAÇÃO

Mais da metade das crianças estão com vacinação atrasada

Até o próximo dia 22, postos de saúde estarão envolvidos com campanha de vacinação

Publicado em 16 de Setembro de 2017 às 11:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 set 2017 às 11:11
Mais da metade das crianças e dos adolescentes estão com carteira de vacinação desatualizada, segundo dados do Ministério da Saúde. A cobertura vacinal de 2016 foi a menor nos últimos dez anos e por isso o governo federal espera que 47 milhões procurem postos de saúde em campanha que vai até o dia 22 de setembro. Em entrevista à CBN Vitória, a médica Mariangela Alochio Avellar, explica qual é a função de cada vacina necessária para crianças e jovens com idades entre 0 e 15 anos. 
Entrevista - Fernada Queiroz - Mariangela Alochio Avellar - 16-09-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados