Mais da metade da população de Vitória é leitora de livros. E você?

Logos Hope: a maior livraria flutuante do mundo Crédito: Logos Hope/Divulgação

Números de uma pesquisa realizada pelo Instituto Pró-Livro mostram que 55% dos moradores de Vitória são leitores, ou seja, mais da metade da população leu um livro ou parte dele nos últimos três meses. O número é maior que a média nacional, representada com 52%. Os dados ainda indicam um volume maior de obras lidas na Capital do Espírito Santo. Em comparação com todos os brasileiros, pessoas que moram em Vitória compram mais livros, seja pela internet ou fisicamente.

Os dados foram apresentados na entrevista com Zoara Failla, coordenadora da pesquisa "Retratos da leitura no Brasil", do Instituto Pró-Livro. De maneira geral, os dados apontam também que somente metade da população brasileira - cerca de 100 milhões de pessoas - pratica o hábito da leitura.

Ouça a conversa completa e entenda o hábito de leitura da população:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Zoara Failla - 19-09-20

A quinta edição da pesquisa "Retratos da Leitura no Brasil" coletou dados entre outubro de 2019 e janeiro de 2020. Se comparado o resultado com a edição anterior do estudo, de 2015, verifica-se também que o país perdeu cerca de 4,6 milhões de leitores. É considerado leitor aquele que leu, inteiro ou em partes, pelo menos 1 livro nos últimos 3 meses.