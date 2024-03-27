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Estatística

Mais da metade da população capixaba vive no litoral

Ouça entrevista com o chefe da Seção de Bases Territoriais do IBGE, Fernando Jakes

Publicado em 27 de Março de 2024 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 mar 2024 às 11:39
Uma moradia no litoral capixaba pode ser um aliado da saúde mental
 litoral capixaba Crédito: Elena Ktenopoulou/Unsplash
Segundo dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais da metade da população brasileira mora a até 150 km do litoral. No Espírito Santo, o pé na areia também pode ser um chamariz para os capixabas, visto que 62,7% da população do Estado vive próximo ao mar. No Censo anterior, de 2010, o percentual era de 60,6 %. Em entrevista à CBN Vitória, o chefe da Seção de Bases Territoriais do IBGE, Fernando Jakes fala sobre as estatísticas. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fernando Jakes - 27-04-24

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