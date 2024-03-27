Mais da metade da população capixaba vive no litoral

Segundo dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais da metade da população brasileira mora a até 150 km do litoral. No Espírito Santo, o pé na areia também pode ser um chamariz para os capixabas, visto que 62,7% da população do Estado vive próximo ao mar. No Censo anterior, de 2010, o percentual era de 60,6 %. Em entrevista à CBN Vitória, o chefe da Seção de Bases Territoriais do IBGE, Fernando Jakes fala sobre as estatísticas.