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Mais compactas e mais verdes: o desafio para o futuro das cidades

O crescimento urbano horizontal provoca não só o desmatamento de áreas naturais em volta das cidades, mas também eleva gastos com infraestrutura, energia e deslocamentos

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 13:32

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

24 fev 2020 às 13:32
A arquiteta e urbanista Patricia Mara Sanches é doutora em Recursos Florestais e responsável por um estudo que investigou meios de construir cidades mais compactas, sem perda de cobertura arbórea e com qualidade urbanística aos moradores. Segundo a pesquisa, feita no âmbito da Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo, o crescimento urbano horizontal provoca não só o desmatamento de áreas naturais em volta das cidades, mas também eleva gastos com infraestrutura, energia e deslocamentos. Portanto, é necessário pensar em mudar a forma de construção das cidades, das diretrizes e do desenho urbano. Acompanhe!
Entrevista - Lucas Valadão - Patricia Mara Sanches - 15.42s - 24-02-20

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