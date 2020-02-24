Mais compactas e mais verdes: o desafio para o futuro das cidades

A arquiteta e urbanista Patricia Mara Sanches é doutora em Recursos Florestais e responsável por um estudo que investigou meios de construir cidades mais compactas, sem perda de cobertura arbórea e com qualidade urbanística aos moradores. Segundo a pesquisa, feita no âmbito da Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo, o crescimento urbano horizontal provoca não só o desmatamento de áreas naturais em volta das cidades, mas também eleva gastos com infraestrutura, energia e deslocamentos. Portanto, é necessário pensar em mudar a forma de construção das cidades, das diretrizes e do desenho urbano. Acompanhe!