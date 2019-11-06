Mais arrecadação e comércio: a estratégia de Divino de São Lourenço

Vista de Divino de São Lourenço, no Caparaó capixaba Crédito: Andressa Alcoforado

Proposta do governo federal apresentada nesta terça-feira (05) quer reduzir municípios pequenos, com menos de 5 mil habitantes, e sem autonomia financeira. Mais de 1,2 mil podem ser afetados em todo o país. No Espírito Santo, Divino de São Lourenço, no Sul do Espírito Santo, deveria ser extinto e incorporado a um vizinho se essas regras prevalecerem. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o prefeito da cidade Eleardo Brasil (MDB), diz que a cidade está organizada administrativamente. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Eleardo Brasil - 06-11-19

"Nossa arrecadação própria está em 7% mas queremos chegar a 15%. Estamos com aumento na produção de café nas fazendas da região e precisamos nos reunir com o governo do Estado para afinar essa questão na tributação. Estamos também com o turismo em alta na região e também falamos com comerciantes para a população usar o comércio local", avaliou.

A estratégia é não entrar na regra pela baixa arrecadação própria indicada previamente na PEC enviada pelo governo ao Congresso.

De acordo com dados do IBGE de 2018, o município capixaba localizado na região do Caparaó tem 4,3 mil habitantes. E segundo o Portal Cidades, do Tribunal de Contas do Estado (TCES), as receitas próprias de Divino de São Lourenço somaram apenas 5% de tudo o que arrecadou, em 2018. Este ano, até setembro, a arrecadação própria é de 7%. O prefeito, contudo, destaca que não acredita que a proposta irá vingar.

O QUE DIZ A PEC?

- A incorporação valerá a partir de 2025, e caberá a uma lei ordinária definir qual município vizinho absorverá a prefeitura deficitária. Uma lei complementar disciplinará a criação e o desmembramento de municípios;

- A PEC também estende as regras da execução do Orçamento federal aos estados e municípios. A regra de ouro (teto de endividamento público) e o teto de gastos seriam estendidos aos governos locais;