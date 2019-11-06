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para não ser extinto

Mais arrecadação e comércio: a estratégia de Divino de São Lourenço

Prefeito não acredita em possibilidade de extinção de cidade

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 20:48

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 nov 2019 às 20:48
Vista de Divino de São Lourenço, no Caparaó capixaba Crédito: Andressa Alcoforado
Proposta do governo federal apresentada nesta terça-feira (05) quer reduzir municípios pequenos, com menos de 5 mil habitantes, e sem autonomia financeira. Mais de 1,2 mil podem ser afetados em todo o país. No Espírito Santo, Divino de São Lourenço, no Sul do Espírito Santo, deveria ser extinto e incorporado a um vizinho se essas regras prevalecerem. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o prefeito da cidade Eleardo Brasil (MDB), diz que a cidade está organizada administrativamente. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Eleardo Brasil - 06-11-19
"Nossa arrecadação própria está em 7% mas queremos chegar a 15%. Estamos com aumento na produção de café nas fazendas da região e precisamos nos reunir com o governo do Estado para afinar essa questão na tributação. Estamos também com o turismo em alta na região e também falamos com comerciantes para a população usar o comércio local", avaliou. 
A estratégia é não entrar na regra pela baixa arrecadação própria indicada previamente na PEC enviada pelo governo ao Congresso. 
De acordo com dados do IBGE de 2018, o município capixaba localizado na região do Caparaó tem 4,3 mil habitantes. E segundo o Portal Cidades, do Tribunal de Contas do Estado (TCES), as receitas próprias de Divino de São Lourenço somaram apenas 5% de tudo o que arrecadou, em 2018. Este ano, até setembro, a arrecadação própria é de 7%. O prefeito, contudo, destaca que não acredita que a proposta irá vingar.
O QUE DIZ A PEC?
- A incorporação valerá a partir de 2025, e caberá a uma lei ordinária definir qual município vizinho absorverá a prefeitura deficitária. Uma lei complementar disciplinará a criação e o desmembramento de municípios;
- A PEC também estende as regras da execução do Orçamento federal aos estados e municípios. A regra de ouro (teto de endividamento público) e o teto de gastos seriam estendidos aos governos locais;
- As prefeituras e os governos estaduais também poderão contingenciar (bloquear) parte dos Orçamentos dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público locais. Atualmente, somente a União pode contingenciar verbas de todos os Poderes. Os governos locais só conseguem bloquear recursos do Poder Executivo.

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