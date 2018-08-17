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Maioria dos moradores em situação de rua é homem e negro

O estudo que aponta o perfil desta população é da secretaria de Ação Social de Vitória

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 12:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 ago 2018 às 12:19
Um levantamento realizado pela equipe da secretaria de Ação Social de Vitória traça o perfil dos moradores em situação de rua no município. Segundo a secretária, Iohana Kroehling, 78% deles são negros e pardos, segundo questionário respondido pelos próprios moradores. O restante, segundo ela, 17% dos entrevistados, são brancos. 70% deles estão integrados e acompanhados pela assistência social, mas há aproximadamente 200 que não aceitam a acolhida. 77% deles são do sexo masculino contra 23% do feminino, sendo a maior parte com idade entre 30 e 39 anos. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Iohana Kroehling - 17-08-18
 
Em Cariacica, a secretaria Municipal de Assistência Social afirma que essa é uma população flutuante (ora está no município, ora não) e, por isso, não é possível precisar a quantidade de pessoas em situação de rua atualmente. Os locais com mais moradores de rua são: Campo Grande, Vila Palestina, Jardim América, Rio Branco e Santa Fé.
Em Vila Velha, cadastrados com prontuário são 181 pessoas em situação de rua. E na Serra, a estimativa é de que, aproximadamente, 150 pessoas estejam em situação de rua no município.

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