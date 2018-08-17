Maioria dos moradores em situação de rua é homem e negro

Um levantamento realizado pela equipe da secretaria de Ação Social de Vitória traça o perfil dos moradores em situação de rua no município. Segundo a secretária, Iohana Kroehling, 78% deles são negros e pardos, segundo questionário respondido pelos próprios moradores. O restante, segundo ela, 17% dos entrevistados, são brancos. 70% deles estão integrados e acompanhados pela assistência social, mas há aproximadamente 200 que não aceitam a acolhida. 77% deles são do sexo masculino contra 23% do feminino, sendo a maior parte com idade entre 30 e 39 anos.