Maioria dos donos de supermercados não quer operar aos domingos

Reviravolta no funcionamento dos supermercados aos domingos. Depois de conseguirem incluir os supermercados em um decreto presidencial que garante de forma facultativa o funcionamento aos domingos, empresários voltam atrás e agora querem mante-los fechados no ES. Em entrevista à CBN, o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Helio Schneider, alega que hoje, 99% dos donos de supermercados não querem operar aos domingos, o que pode inviabilizar a volta da atividade. Confira!