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Maioria dos donos de supermercados não quer operar aos domingos

Em entrevista à CBN, o superintendente da Acaps, Helio Schneider, alega que 99% dos donos de supermercados não querem operar aos domingos

Publicado em 01 de Novembro de 2017 às 11:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 nov 2017 às 11:49
Reviravolta no funcionamento dos supermercados aos domingos. Depois de conseguirem incluir os supermercados em um decreto presidencial que garante de forma facultativa o funcionamento aos domingos, empresários voltam atrás e agora querem mante-los fechados no ES. Em entrevista à CBN, o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Helio Schneider, alega que hoje, 99% dos donos de supermercados não querem operar aos domingos, o que pode inviabilizar a volta da atividade. Confira!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Hélio Schneider - 01-11-17

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