Maior TV da Itália vem ao Espírito Santo fazer uma reportagem especial

Uma equipe da RAI, a maior rede de televisão da Itália, liderada pelo jornalista Michele Cinque, estará no Espírito Santo do dia 27 de janeiro até 4 de fevereiro para percorrer alguns municípios e contar a história dos italianos no Estado - berço da imigração. Os municípios de Venda Nova do Imigrante e de Santa Teresa já estão sendo contactados para a visita e o roteiro está em finalização. É o que explicou o diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Cilmar Franceschetto, em entrevista à CBN Vitória. Ouça: