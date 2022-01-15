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Estado é berço da imigração

Maior TV da Itália vem ao Espírito Santo fazer uma reportagem especial

O entrevistado é Cilmar Franceschetto, diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 12:24

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

15 jan 2022 às 12:24
Bandeira da Itália
Bandeira da Itália Crédito: Pexels
Uma equipe da RAI, a maior rede de televisão da Itália, liderada pelo jornalista Michele Cinque, estará no Espírito Santo do dia 27 de janeiro até 4 de fevereiro para percorrer alguns municípios e contar a história dos italianos no Estado - berço da imigração. Os municípios de Venda Nova do Imigrante e de Santa Teresa já estão sendo contactados para a visita e o roteiro está em finalização. É o que explicou o diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Cilmar Franceschetto, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Patrícia Valim entrevista Cilmar Franceschetto - 15/01/2022

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