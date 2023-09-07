Maior sistema público de transplantes do mundo é do Brasil

Transplante de órgãos em destaque Crédito: Pexels

O Brasil tem uma das maiores filas do mundo, mas também criou e mantém o maior sistema público de transplantes. Essa estrutura entrou em evidência com a notícia da doação de um coração ao apresentador Fausto Silva. Através do Sistema Único de Saúde (SUS), o Brasil é referência em muitas áreas dentro da medicina, já que essa plataforma dá conta de atender, de forma gratuita, os 214 milhões de brasileiros. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora da Central Estadual de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Espírito Santo, Maria Machado, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - MARIA MACHADO - 25.48s - 07-09-23

DADOS DO ESPÍRITO SANTO:

No Espírito Santo, são realizados transplantes de coração, fígado, rim, córnea/esclera, medula óssea autólogo e medula óssea aparentado e não aparentado. Em 2022, o Estado realizou 437 transplantes. Já em 2023, até o dia 31 de agosto, foram 277. Quando não há compatibilidade com os pacientes listados no território capixaba, o órgão é ofertado a pacientes de outros estados

- Em relação à lista de espera, até o dia 31 de agosto, 2.102 pacientes estavam aguardando por um órgão no Estado, sendo 1106 para rim, 979 para córnea, 14 para fígado e 03 à espera de um coração.

- O Estado conta ainda com seis equipes credenciadas no Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e habilitadas para transplantes de órgãos sólidos, cujos procedimentos são realizados no Hospital Meridional de Cariacica e no Hospital Evangélico de Vila Velha, além das unidades que realizam transplante de medula e de córneas. As unidades são:

Hospital Meridional de Cariacica: coração, fígado e rins;

Hospital Evangélico de Vila Velha: coração, rim, fígado e córnea;

Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM): córnea;

Hospital Santa Rita: transplante de medula autólogo e alogênico aparentado;

Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória: córnea;

Centro de Cirurgia Ocular do Espírito Santo (CECOES): córnea (procedimento por convênio particular);

Instituto de Olhos do Espírito Santo (IOES): córnea (procedimento por convênio particular);

Instituto Oftalmológico Santa Luzia: córnea (procedimento por convênio particular);

Hospital Mata da Praia: córnea (procedimento por convênio particular);

Embora haja unidades particulares, todo o processo de notificação, captação e doação de órgãos é feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nas unidades particulares, os pacientes integram a mesma lista do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), com alocação conforme ordem, prioridade e compatibilidade. A diferença está no financiamento da cirurgia, exames e hospitalização, que são arcados por meio do convênio ou particular.

No Estado, há também os bancos de olhos que fazem a captação de córneas. Eles estão localizados no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM), que realiza a captação de córneas em Vitória; e no Hospital Evangélico de Vila Velha, que faz a captação de córneas nos demais municípios do Espírito Santo.