Maior quadrilha especializada em arrombar bancos é presa no ES

Oito suspeitos de integrarem uma organização criminosa que arrombava cofres de bancos foram presos no Espírito Santo e no Rio de Janeiro em uma operação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Com os criminosos foram apreendidos materiais que são tipicamente utilizados em crimes de roubo a bancos. Segundo a polícia, levantamentos apontam que tratava-se da maior quadrilha especializada neste tipo de crime em ação no Estado. O grupo agia em vários estados brasileiros e o crime mais recente ocorreu na última quarta-feira (24) em Terra Vermelha, Vila Velha, no Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Gabriel Monteiro, do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), detalha a ação.

O delegado explicou explicou que a investigação teve início após uma igreja ter sido invadida pelos criminosos em Terra Vermelha, em Vila Velha, na madrugada de 24 de novembro. O objetivo dos criminosos era conseguir acessar uma agência bancária. Na ocasião, os criminosos não conseguiram levar dinheiro, mas danificaram o banco e roubaram as armas dos vigilantes. No mesmo dia do crime, a polícia chegou a uma casa no bairro Nova Brasília, em Cariacica, onde foram presas duas pessoas. Também foi localizado o carro usado na invasão de Terra Vermelha e materiais utilizados pela organização criminosa. Algumas horas depois, em um hotel de Cariacica, outros três integrantes da quadrilha foram presos. Com eles também foram apreendidos vários materiais utilizados nos crimes. Um outro assaltante foi preso dentro do ônibus quando tentava fugir para São Paulo. Os policiais encontraram com ele um macaco hidráulico usado em um dos crimes.