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Maior peixe do mundo é flagrado no litoral do ES

Ouça detalhes na entrevista com o coordenador do projeto Amigos da Jubarte, Sandro Firmino

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 nov 2024 às 11:39
Um tubarão-baleia, considerado o maior peixe do mundo, foi visto em uma aparição rara no litoral capixaba
Um tubarão-baleia, considerado o maior peixe do mundo, foi visto em uma aparição rara no litoral capixaba Crédito: Divulgação | Amigos da Jubarte
No último domingo (17), pesquisadores do projeto Amigos da Jubarte divulgaram o primeiro registro de um tubarão-baleia no litoral capixaba. O animal, considerado o maior peixe do mundo, foi flagrado a 16 km da costa de Vila Velha, no dia 20 de junho, durante uma expedição. Nas imagens, o tubarão-baleia fica a pouco metros da embarcação, se afasta do barco e nada até desaparecer. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do projeto Amigos da Jubarte, Sandro Firmino, explica o que pode ter levado o peixe a visitar as águas do Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Sandro Firmino - 21-11-24.mp3

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