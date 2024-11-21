Maior peixe do mundo é flagrado no litoral do ES

No último domingo (17), pesquisadores do projeto Amigos da Jubarte divulgaram o primeiro registro de um tubarão-baleia no litoral capixaba. O animal, considerado o maior peixe do mundo, foi flagrado a 16 km da costa de Vila Velha, no dia 20 de junho, durante uma expedição. Nas imagens, o tubarão-baleia fica a pouco metros da embarcação, se afasta do barco e nada até desaparecer. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do projeto Amigos da Jubarte, Sandro Firmino, explica o que pode ter levado o peixe a visitar as águas do Espírito Santo. Ouça a conversa completa!